Scienza: Draghi, medaglia Dirac a Buonanno dà lustro al nostro Paese

- Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha appreso con grande soddisfazione la notizia dell’assegnazione per la prima volta della medaglia Dirac a una ricercatrice italiana. “Congratulazioni a Alessandra Buonanno, insignita con uno dei più prestigiosi premi scientifici internazionali per le sue ricerche sulle onde gravitazionali. Un importante riconoscimento che dà lustro al nostro Paese nell’ambito della ricerca scientifica”, il messaggio del Presidente. (Com)