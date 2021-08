Covid: Guidesi, ministro Lamorgese sconcertante sulle priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sconcertato dall’annuncio del ministero dell‘Interno; io ho piena fiducia in ristoratori e baristi che hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità”. Lo dichiara in una nota l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. “Esprimo altresì - ha continuato - molta preoccupazione rispetto ai continui sbarchi di migranti con un chiaro rischio di un ritorno ai tempi dell’accoglienza diffusa senza criterio e con gravissime ripercussioni sulla sicurezza urbana. Il governo intervenga quanto prima perché non è accettabile subire controlli al ristorante e far sbarcare qualsivoglia persona senza alcun rispetto dei protocolli Covid”. “La situazione è davvero preoccupante, sarebbe bene che il ministro dell’Interno valutasse meglio le priorità”, ha concluso l’esponente lombardo. (Com)