Medio Oriente: Usa impongono nuove sanzioni contro Hezbollah e milizie irachene

- Il dipartimento di Stato degli Usa ha imposto nuove sanzioni contro le milizie sciite irachene Asaib Ahl al Haqq e Kataeb Hezbollah, contro il movimento libanese Hezbollah e contro due società con sede legale in Siria. E’ quanto emerge da un atto che sarà pubblicato domani nel Registro federale statunitense. Le nuove sanzioni sono imposte in base alla Legge per la non-proliferazione in Iran, Corea del Nord e Siria, che punisce transazioni o acquisizioni di determinati beni, servizi o tecnologie da o verso l’Iran (dal primo gennaio 1999), da o verso la Siria (dal primo gennaio 2005) e da o verso la Corea del Nord (da o verso il primo gennaio 2006). Beni, servizi o tecnologie in questione hanno “il potenziale di apportare un contributo materiale allo sviluppo di armi di distruzione di massa o sistemi di missili balistici o da crociera”. Tra le entità sanzionate da Washington figurano anche tre società con sede in Russia. (Nys)