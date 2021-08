Venezuela: amministrative, annunciati risultati primarie Psuv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha annunciato i risultati delle elezioni primarie tenute ieri per scegliere i candidati a governatore e sindaco nelle elezioni amministrative in programma a novembre. Secondo Cabello, che ha definito un successo il processo elettorale, hanno votato tre milioni di persone, circa il 15 per cento delle persone abilitate al voto in Venezuela. Per la capitale Caracas è stata scelta Carmen Meléndez, già governatrice dello Stato di Lara e attuale ministra degli Interni. Resta da definire il risultato di Stati come Apure, Bolívar, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo e Amazonas, per i quali secondo Cabello non è ancora terminato lo spoglio dei voti. Nel corso della giornata di ieri si sono verificate proteste per presunte frodi e irregolarità. Il sindacato dei lavoratori della stampa (Sntp) ha denunciato intimidazioni nei confronti di chi ha cercato di documentare le manifestazioni. (segue) (Vec)