Venezuela: amministrative, annunciati risultati primarie Psuv (2)

- Le elezioni in programma a novembre potrebbero vedere il ritorno delle opposizioni, che hanno boicottato i precedenti appuntamenti elettorali. Decisovi in questo senso saranno i colloqui tra le parti in programma in Messico. La scorsa settimana il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha confermato che sarà il Messico, accogliendo la richiesta avanzata dal Regno di Norvegia, ad ospitare l'avvio di una nuova iniziativa negoziale tra il governo e le opposizioni del Venezuela. "Mi ha appena riferito il ministro degli Esteri (Marcelo Ebrard) che, su proposta della Norvegia, il Messico potrà diventare sede per svolgere i negoziati. E noi accettiamo perché quello che vogliamo è che ci sia dialogo e accordi tra le parti", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il presidente garantisce che il suo governo, tradizionalmente ispirato al principio di non intromissione negli affari dei Paesi terzi, non interverrà "in nessun modo" sui contenuti del dialogo. Le parti dovrebbero vedersi il 13 agosto a Città del Messico. (segue) (Vec)