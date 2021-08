Viabilità: chiusure notturne su A51 Tengenziale Est di Milano e su R05 Raccordo A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A51 Tangenziale est di Milano e sul R05 Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto, per consentire programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Sulla A51 Tangenziale est di Milano, nelle tre notti di lunedì 9, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di San Donato Milanese, in uscita per chi proviene dalla A51 Tangenziale est di Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 1-2 Via Emilia, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali. Sul R05 Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto, nelle tre notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 21-5, sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A51/A1 Tangenziale est di Milano R06 e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di San Giuliano, al km 2+700 della A1 Milano-Napoli. Dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla A51 Tangenziale est di Milano ed è diretto in direzione Bologna sul R6 Raccordo A1/A51. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sul R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, seguire le indicazioni per Bologna lungo il medesimo raccordo.(Com)