Regno Unito: "Bbc", Cameron ha incassato 10 miliardi di dollari facendo lobbying per Greensill

- L’ex premier britannico David Cameron ha guadagnato circa 10 milioni di dollari grazie alle consulenze per conto di Greensill Capital, prima che la società finanziaria venisse sottoposta ad amministrazione controllata. È quanto emerge da alcuni documenti ottenuti dall’emittente televisiva britannica “Bbc”. I documenti indicano che l'ex primo ministro ha ricevuto 4,5 milioni di dollari dopo aver incassato delle azioni Greensill nel 2019. I dettagli sulle azioni di Cameron sono stati rivelati in una lettera di Greensill Capital all'ex primo ministro. “Bbc” non ha visto i documenti che confermano l'accettazione firmata dell'offerta da parte di Cameron, ma nella lettera si specifica che l’ex premier aveva già accettato l'accordo. Oltre alle azioni, Cameron ha ricevuto uno stipendio di un milione di dollari all'anno come consulente part-time e un bonus di 700 mila dollari nel 2019 in aggiunta al suo salario. In totale, quindi, l’ex primo ministro avrebbe guadagnato circa 10 milioni di dollari, al lordo delle tasse, per due anni e mezzo di lavoro part-time. (segue) (Rel)