Regno Unito: "Bbc", Cameron ha incassato 10 miliardi di dollari facendo lobbying per Greensill (2)

- Greensill, società che prestava fondi alle imprese, è entrata in amministrazione controllata a marzo, lasciando agli investitori perdite miliardarie. L'azienda è stata sottoposta ad amministrazione controllata dopo che la sua compagnia assicurativa si è rifiutata di rinnovare la copertura per i prestiti che la società stava erogando. Il portavoce di Cameron ha detto che la sua remunerazione era una questione privata. Prima del suo crollo, Cameron ha cercato senza successo di persuadere i ministri a investire il denaro dei contribuenti in prestiti Greensill. Da allora è stato scagionato dalla violazione di qualsiasi regola di lobbying, ma i parlamentari hanno affermato che l'ex primo ministro ha mostrato una "significativa mancanza di giudizio". Il portavoce di Cameron ha dichiarato: "Ha agito in buona fede in ogni momento e non c'è stato alcun illecito in nessuna delle azioni che ha intrapreso". Tuttavia, dai documenti scoperti dalla “Bbc”, emerge come la società promossa da Cameron abbia lasciato gli investitori e i contribuenti britannici ad affrontare enormi perdite. (segue) (Rel)