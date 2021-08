Regno Unito: "Bbc", Cameron ha incassato 10 miliardi di dollari facendo lobbying per Greensill (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Greensill Capital ha prestato circa 5 miliardi di dollari a Gfg Alliance, un gruppo di società controllate dal magnate dell'acciaio Sanjeev Gupta che impiega 35 mila persone in tutto il mondo e, nello specifico, 4 mila in varie acciaierie presenti nel Regno Unito. I documenti in questione rivelano che Greensill Capital sapeva che Gfg versava in difficoltà finanziarie all'inizio del 2020 perché non era in grado di effettuare pagamenti sui prestiti. Tuttavia, Greensill ha usato la propria liquidità per coprire i rimborsi che Gfg non poteva permettersi, lasciando gli investitori ignari dei problemi. Invece di lanciare l'allarme sull'incapacità di Gfg di saldare i prestiti, Greensill Capital ha cercato un nuovo investitore e Cameron è stato incaricato di cercare aiuto nel governo britannico. L’ex premier ha inviato ben 56 messaggi per svolgere attività di lobbying tra ministri e alti funzionari dell’esecutivo per chiedere che la Banca d'Inghilterra investisse più di 10 miliardi di sterline di denaro dei contribuenti nei prestiti di Greensill. La Banca d'Inghilterra si è rifiutata, ma nel mese di giugno 2020 Greensill è stato approvato come creditore nell'ambito di un programma governativo che assegnava fondi di emergenza alle aziende colpite dalla pandemia di coronavirus. (Rel)