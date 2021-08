Afghanistan: ministra Difesa tedesca, non invieremo di nuovo nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, si schiera fermamente contro un nuovo impiego della Bundeswehr (le Forze armate della Germarnia) in Afghanistan. A chiunque “chieda ora alla Bundeswehr di intervenire nuovamente in Afghanistan va chiesto: con quale obiettivo, con quale strategia, con quali partner? Con la volontà di mettere a rischio la vita di tanti nostri soldati?”, ha scritto Kramp-Karrenbauer in una serie di tweet pubblicati sul suo profilo social. La ministra tedesca ha ammesso che le notizie sulla cattura della città di Kunduz da parte dei militanti talebani, così come le altre sul proseguimento della loro offensiva, “sono amare e molto dolorose”. Nonostante lo sforzo internazionale, tuttavia, i talebani hanno gradualmente ampliato la loro influenza in Afghanistan, ha aggiunto Kramp-Karrenbauer che ha inoltre puntato il dito contro l'ex presidente statunitense, Donald Trump. Secondo la ministra, infatti, il suo “sfortunato accordo” con i talebani è stato “l'inizio della fine” e ha consentito agli islamisti radicali di continuare a guadagnare influenza. (Geb)