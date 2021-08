© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: carenza carburanti, due morti in scontri a fuoco nel nord del Paese - Il Libano ha registrato nuovi e violenti scontri a causa della penuria di carburante presso le stazioni di servizio che da mesi sta interessando il Paese: ieri almeno tre persone sono rimaste uccise nel nord del Paese, in scontri presso stazioni di rifornimento. Secondo quanto riporta l’agenzia di informazione “Nna”, due persone sono morte ieri sera a Tripoli, rispettivamente nel quartiere di Bab el Tebbané e nella località di Bakhaoun a Denniyé, sempre nel nord del Libano. Nel primo caso una lite nei pressi di una stazione di carburante è sfociata in un vero e proprio scontro a fuoco in cui sono state impiegate anche granate, con un morto e alcuni feriti. A Bakhaoun, sempre durante una rissa davanti ad una stazione di servizio sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco che hanno provocato un morto. In base alle informazioni riportate dall’emittente “Sky News Arabia”, la persona che ha esploso il colpo d’arma da fuoco si è consegnata alle forze di sicurezza libanesi, ma ciò non avrebbe placato le tensioni con i familiari che avrebbero circondato l’abitazione dell’uomo sparando colpi di pistola e fucile prima dell'intervento dell'esercito libanese. Il Libano sta soffrendo una grave crisi economica, a causa del crollo della valuta nazionale, che ha portato a un aumento dei prezzi delle merci e dei generi alimentari. La crisi ha portato anche a una significativa carenza di benzina, che ha causato quelle che i libanesi chiamano "file dell’umiliazione" davanti alle stazioni di servizio, in cui spesso esplodono liti che sfociano in veri e propri scontri a fuoco. (Res)