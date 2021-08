I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: 40 per cento dei peruviani approva presidente Pedro Castillo - Il 40 per cento dei peruviani approva il presidente Pedro Castillo a 11 giorni dall’insediamento del suo governo. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi). Secondo lo studio il 47,7 per cento disapprova il suo mandato mentre il 12,3 per cento non ha un’opinione a riguardo. Il 58,1 per cento, inoltre, ritiene che le decisioni del governo dipendono dal segretario generale del partito di governo Perú Libre, il marxista Vladimir Cerrón, mentre il 32,2 per cento pensa che Castillo governi con autonomia. Secondo il 52,8 per cento degli intervistati il governo dovrebbe concedere la fiducia al governo di Guido Bellido, mentre il 35,2 per cento pensa che non dovrebbe farlo. Il sondaggio è stato realizzato tra il 6 e l’8 agosto su 1.200 persone in 38 province di 18 dipartimenti. (segue) (Res)