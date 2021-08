I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: contadini manifestano per chiedere programma di assistenza - Una manifestazione di contadini e rappresentanti delle comunità indigene di 14 province è stata convocata per oggi nella capitale del Paraguay, Assunzione, per protestare contro la mancata attuazione di un programma di assistenza alla produzione agricola familiare nel quadro della pandemia Covid-19. L'iniziativa organizzata dalla sigla "Coordinazione nazionale intersettoriale" (Cni) si somma allo sciopero in corso inscenato dal sindacato dei camionisti autonomi che da oltre una settimana paralizza la capitale e le principali arterie del paese per chiedere un aumento delle tariffe del carico e trasporto merci. Il leader della Cni, Jorge Galeano, ha dichiarato al quotidiano "Abc" che "la protesta proseguirà fino a quando il governo non darà risposte concrete". "Andiamo ad Assunzione in forma pacifica e chiediamo l'esecuzione immediata del programma di assistenza, sono otto mesi che aspettiamo", ha aggiunto Galeano, secondo il quale sono circa 20 mila le famiglie in situazione critica. (Res)