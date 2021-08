I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: nuove nomine generale del Haftar, rispunta l’ex premier Al Thinni - Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha annunciato oggi una serie di nuove nomine militari, tra cui spicca il nome dell’ex premier del governo “orientale” ad interim dell’est del Paese, Abdullah al Thinni. Quest’ultimo, infatti, è stato nominato capo dell’amministrazione politica delle forze armate libiche. L’uomo forte della Cirenaica ha incaricato anche il generale Saleh Abboud alla guida dell'addestramento dell’Lna; il generale Hashem Burqa'a al Kazah come comandante del distretto militare di Tobruk; il generale di brigata Abdullah Omar Al Zaidi come comandante della sala operativa di Al Jufra; il generale Moftah Shaqlouf a capo del personale di frontiera; e il generale Ramadan Atallah al Barasi come comandante del distretto militare di Al Bayda. Infine, Haftar ha ordinato la ristrutturazione della sala operativa della Grande Sirte, assegnandovi come comandate il maggiore Ahmed Salem. Secondo quanto riferisce il portale informativo “Asstor”, Haftar ha rimosso dall’incarico di comandante delle forze aeree Sakr al Garushi, sostituendolo con Mohammed al Manfur al Menfi. (segue) (Res)