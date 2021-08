I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestato deputato del partito islamico Errahma Said al Jaziri - Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato oggi il deputato del partito di ispirazione islamica Errahma, Said al Jaziri, nel governatorato di Zaghouan, località situata a circa 40 chilometri a sud di Tunisi. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, l’arresto è stato autorizzato dalla procura di Zaghouan. Al Jaziri esponente di Errahma e proprietario dell’emittente radiofonica “Al Quran Al Karim” è stato arrestato a seguito di una denuncia presentata contro di lui dall'Alta autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva della Tunisia (Haica) per la continua trasmissione di programmi radiofonici non autorizzati e per aver rotto i sigilli apposti dalle autorità presso la sede dell’emittente. L’arresto di Al Jaziri giunge dopo che il presidente Kais Saied ha predisposto lo scorso 25 luglio la revoca dell’immunità per i deputati e la sospensione del parlamento tunisino per 30 giorni. Secondo quanto riporta la stampa tunisina, il 17 marzo l'Haica aveva annunciato di aver tentato di confiscare gli impianti di trasmissione della stazione radio in questione, ma senza successo, a causa dell’opposizione dello stesso Al Jaziri che aveva bloccato l’operazione sfruttando l’immunità parlamentare e sostenendo che la sede dell’emittente fosse anche la sua abitazione. In seguito, il 26 aprile 2021, Al Jaziri aveva denunciato il presidente dell'Haica, Nouri Lejmi, nonché due osservatori dell'unità di monitoraggio sotto l'autorità, per furto e tentato omicidio a seguito del sequestro di materiale in una delle sedi dell’emittente “Al Quran Al Karim”. (segue) (Res)