I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Forum diritti economici e sociali chiede di vaccinare migranti e rifugiati - Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Fdtes) della Tunisia ha chiesto l'organizzazione di campagne di vaccinazione contro il Covid-19 per i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti. La rete delle organizzazioni non governative ha lodato in un comunicato gli sforzi del ministero della Salute per sostenere il diritto dei rifugiati e dei richiedenti asilo alla vaccinazione. Ftdes ha sottolineato la necessità di intensificare le campagne di informazione, mobilitazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti in una lingua che questi gruppi possano comprendere. Il comunicato stampa sollecita inoltre a fornire tutte le informazioni aggiornate e un trasporto sicuro di queste persone verso i centri di vaccinazione e il loro diritto a presentare reclami su eventuali discriminazioni, maltrattamenti o effetti collaterali. Il Forum ha invitato migranti, richiedenti asilo e rifugiati a partecipare senza alcun timore ai processi di registrazione e vaccinazione, impegnandosi a stare sempre al loro fianco per difendere i loro diritti. (segue) (Res)