Albania: oltre 50 funzionari locali del Pd si dimettono in polemica con leader Basha

- Cresce il malcontento in seno al Partito democratico albanese, dopo che 51 funzionari della formazione politica del comune di Corizza (Korca) si sono dimessi dai loro incarichi in polemica contro l'operato del leader del Pd, Lulzim Basha. Come riportato dai media albanesi, i 51 funzionari hanno pubblicato una lettera aperta al loro segretario accusandolo di stare usando il partito per i propri interessi personali. "Con le sue azioni, il signor Basha ha buttato via tutti i nostri sforzi e sacrifici", si legge nella missiva. I funzionari hanno scritto di volere restare iscritti al Pd, nonostante le dimissioni. Due settimane fa, anche 13 membri della dirigenza del Pd a Corizza hanno rassegnato le dimissioni, poco dopo che il Pd ha eletto un nuovo Consiglio nazionale. (Alt)