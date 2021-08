Iraq: fonti stampa, a summit di Baghdad mediazione per colloqui diretti Iran-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del vertice regionale organizzato dal governo iracheno a Baghdad entro la fine di agosto, le autorità dell’Iraq cercheranno di mediare colloqui diretti fra gli Stati Uniti e l’Iran. Lo riferisce una “fonte governativa informata” all’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. “Il primo ministro Mustafa al Kadhimi lavorerà durante il vertice per svolgere un dialogo diretto fra Teheran e Washington, con la supervisione irachena”, afferma la fonte, secondo cui entrambe le parti “accoglierebbero con favore” il tentativo del premier di Baghdad. Un membro della commissione Esteri del parlamento iracheno, Amer al Fayez, ha detto che per il momento sono diversi gli Stati che parteciperanno alla “Conferenza di Baghdad”, la cui data precisa non è stata ancora stabilita: Turchia, Iran, Arabia Saudita, oltre a rappresentanti di altri Paesi arabi, dell'Unione europea e degli Stati Uniti. Ha annunciato la sua presenza oggi anche il presidente della Francia, Emmanuel Macron, durante una conversazione telefonica con Al Kadhimi. (Res)