Sahara: Laayoune, nuovo impianto di dissalazione in funzione entro fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo impianto di dissalazione di Laayoune (città del territorio conteso del Sahara occidentale e de facto governato dal Marocco) entrerà in funzione entro la fine del 2021. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Ufficio nazionale per l'elettricità e l'acqua potabile (Onee), Abderrahim El Hafidi. Il progetto ha richiesto un investimento di 370 milioni di dirham (circa 31 milioni di euro) e aumenterà la capacità di produzione di acqua potabile a 60.000 metri cubi al giorno per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile degli abitanti di Laayoune ed El Marsa, nonché dei centri di Foum el Oued e Tarouma entro il 2035. La seconda fase del progetto, che richiederà un ulteriore investimento di 300 milioni di dirham (circa 28 milioni di euro) consiste in una presa diretta di acqua dal mare su un tratto di due chilometri e un adeguamento del sistema di pretrattamento per rafforzare l'approvvigionamento di acqua all'impianto di dissalazione.(Mar)