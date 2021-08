Olimpiadi: Pelonzi (Pd), Raggi chieda scusa, rinunciare è stato danno per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo la Sindaca motivare la sua decisione di non candidare Roma alle olimpiadi a causa del Pd. L'abitudine della Sindaca di scaricare le responsabilità delle sue scelte su altri non cambia". Lo si legge in una nota di Giulio Pelonzi, capogruppo del Pd in Campidoglio. "L'incapacità di ammettere gli errori, legata alla fuga mediatica difronte alle proprie responsabilità è forse la cifra migliore per di questa amministrazione fallimentare. Niente olimpiadi, niente stadio, niente di niente. La Raggi ha escluso Roma dal circuito delle grandi capitali mondiali, forse uno dei danni più grandi che ha fatto la Sindaca. Ha indebolito l'immagine di Roma nel mondo, causando danni all'economia soprattutto nel settore turismo ed umiliando il Coni a livello internazionale. La Raggi dovrebbe ammettere le sue colpe e chiedere scusa ai romani". (Com)