Sahel: Borrell (Ue) condanna attacchi contro civili, imperativo combattere senza sosta il terrorismo

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha condannato gli attacchi condotti nei giorni scorsi contro civili in Burkina Faso, Ciad e Mali. Questi attacchi, ha scritto in un messaggio su Twitter, "ricordano la necessità imperativa di combattere senza sosta i movimenti terroristici che imperversano nel Sahel e l'urgente necessità di costruire Stati che soddisfino le aspirazioni delle loro popolazioni". La condanna di Borrell arriva dopo che è aumentato a oltre 50 vittime il bilancio degli attacchi sferrati ieri da presunti jihadisti contro civili nei villaggi di Karou, Ouatagouna e Daoutegeft, nel nord del Mali. Lo hanno confermato ai media locali le autorità della vicina Ansongo, aggiornando il bilancio precedente di oltre 40 civili uccisi. Gli aggressori, aveva dichiarato in precedenza un funzionario militare, sono piombati ieri sui tre villaggi al confine con il Niger e "hanno massacrato tutti": a Karou sono stati uccisi 20 civili, a Ouatagouna 14 e nella frazione di Daoutegeft altri ancora, in un attacco condotto a bordo di motociclette, cogliendo di sorpresa gli abitanti. (segue) (Beb)