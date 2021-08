Sahel: Borrell (Ue) condanna attacchi contro civili, imperativo combattere senza sosta il terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 agosto, inoltre, almeno 30 persone fra civili e militari sono stati uccisi in attacchi contro diversi villaggi del nord del Burkina Faso. Lo ha confermato il ministero della Difesa burkinabé, precisando in una nota la dinamica degli attacchi che hanno colpito le località di Tokabangu, Markoye, Oudalan, Sahel, Badnoogo e Bassian, uccidendo secondo le prime informazioni 12 civili. Mercoledì intorno a mezzogiorno, villaggi e frazioni vicino al confine con il Niger "sono stati l'obiettivo di un attacco di gruppi terroristici armati che ha provocato la morte di undici civili", si legge nel comunicato del ministero, nel quale si precisa che a questo punto le forze di sicurezza hanno schierato in difesa degli abitanti un'unità mista nominata "Allerta" e formata da militari e civili, che negli scontri con gli aggressori ha subito però la perdita di 19 membri in totale, 15 militari e quattro cittadini ausiliari. (segue) (Beb)