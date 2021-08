Roma: vice sindaco, Fd'I esilarante, delibera su stabilizzazioni autisti Atac già approvata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d’Italia è esilarante. Ancora una volta i gran capaci del passato dimostrano la loro totale incapacità amministrativa: che senso ha sostenere un atto d’Aula fino a pretendere addirittura di votarlo per fare una cosa che è già stata fatta?". Lo scrive, su Facebook, il vice sindaco e assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese. "È quanto accaduto con Atac. Fd'I - spiega Calabrese - chiede di approvare una mozione per stabilizzare i dipendenti con contratto a tempo determinato. Peccato che già settimana scorsa abbiamo approvato la delibera che permetterà all’azienda di procedere con le loro stabilizzazioni. Inoltre se ti viene fatto notare che non ha senso fino a bocciartelo, quell’atto, perché gridi allo scandalo? Possibile che non hanno altre idee, oltre a queste sceneggiate da campagna elettorale?". (Rer)