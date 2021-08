Libia: blackout durante operazione chirurgica, medici usano torcia del telefono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le frequenti interruzioni di corrente nella città libica orientale di Tobruk hanno spinto un’equipe di medici dell'ospedale Belkhather a eseguire un intervento chirurgico di rimozione di un fibroma utilizzando le torce dei loro telefoni cellulari. Lo ha detto ai giornalisti Mustafa Al-Jahani, un portavoce della struttura sanitaria. L’operazione chirurgica ha avuto successo, anche perché i medici sono stati in grado di proseguirla utilizzando un generatore. A causa della crisi elettrica nel Paese, i blackout sono diventati un fenomeno comune con gravi conseguenze per i libici. In particolare, cinque persone sono morte nella Libia orientale, in Cirenaica, tra il 27 giugno e il 29 luglio a causa dei tagli all'elettricità, secondo un recente rapporto della General Electricity Company of Libya (Gecol). Tra le vittime figurano una madre e suo figlio, morti a causa dell'esplosione di un generatore di corrente a Bengasi il 27 giugno. Un ragazzo di 14 anni è morto a Bengasi dopo essere stato colpito da una scossa elettrica durante il tentativo di spegnere un generatore di corrente il 24 luglio. Un'altra persona è morta, sempre a Bengasi, a causa di una scossa all'interno di una centrale elettrica il 29 luglio. Infine, una madre è morta a causa di un incendio provocato dall'accensione di una candela ad Agedabia il 29 giugno. Il sito web d’informazione “Libya Review” riferisce che le interruzioni della corrente in Cirenaica superano anche le 16 ore al giorno. (Lit)