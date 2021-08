Piemonte: il 18 agosto arrivano 80 mila dosi Pfizer per la fascia 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una boccata di ossigeno quella che arriverà il 18 agosto in Piemonte sul fronte delle dosi di vaccino. Arriveranno oltre 80 mila dosi di Pfizer-Biontech per affrontare soprattutto la campagna vaccinale nella fascia 12-19 anni. Un segnale positivo, quando il Piemonte era arrivato ormai ad oltre il 97 per cento di dosi utilizzate tra quelle a disposizione. Il Piemonte nei prossimi giorni si concentrerà soprattutto sui ragazzi in età scolastica, per affrontare la riapertura delle scuole con maggiore sicurezza: "Oggi la struttura commissariale ha chiesto in modo specifico alle Regioni di fare gli accesi diretti per questa fascia d'età -spiega l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi- In Piemonte stiamo organizzando degli open day per affrontare anche questa campagna". (Rpi)