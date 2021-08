India: Onu, Modi fa appello alla rimozione delle barriere commerciali sulle rotte marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha indicato cinque priorità nel suo intervento odierno al dibattito, da lui presieduto, sul tema “Migliorare la sicurezza marittima - Una questione per la cooperazione internazionale”, organizzato nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Innanzitutto il premier indiano ha fatto appello alla rimozione delle barriere commerciali sulle rotte marittime per non danneggiare l’economia globale. A suo parere, infatti, la prosperità di tutti dipende dal flusso del commercio marittimo. In secondo luogo il leader di Nuova Delhi ha evidenziato la necessità di risolvere le dispute in corso in conformità col diritto internazionale. “Questo è molto importante per la fiducia reciproca. Questo è l’unico modo per garantire la pace e la sicurezza globale”, ha sottolineato. Modi ha quindi auspicato la promozione di una connettività responsabile e sollecitato un’azione di contrasto incisiva sulle questioni della criminalità e dell’ambiente. (segue) (Inn)