India: Onu, Modi fa appello alla rimozione delle barriere commerciali sulle rotte marittime (2)

- “L’oceano è il nostro patrimonio comune. Le nostre rotte marittime sono l’ancora di salvezza del commercio internazionale. E la cosa principale è che questi mari sono molto importanti per il futuro del nostro pianeta”, ha dichiarato il primo ministro dell’India, avvertendo che questo patrimonio è messo sotto pressione da numerose sfide. Tra quelle più impegnative ha citato quelle della lotta alla pirateria, al terrorismo, all’inquinamento e ai disastri naturali, evidenziando la necessità di collaborare. “Dobbiamo affrontare insieme i disastri naturali e le minacce marittime create da attori non statali”, ha esortato il capo del governo indiano. Modi ha quindi rivendicato le iniziative prese da Nuova Delhi per rafforzare la cooperazione regionale in materia. (Inn)