Usa: Casa Bianca stanzia quasi 5 miliardi di dollari per programmi di preparazione a eventi climatici estremi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato uno stanziamento di quasi 5 miliardi di dollari per aiutare le comunità più vulnerabili a prepararsi agli eventi climatici estremi. Secondo quanto reso noto dall’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) stanzierà 4,6 miliardi di dollari, suddivisi in tre programmi, per consentire alle comunità di aumentare la loro preparazione a eventi climatici estremi e altri disastri e migliorare la loro capacità di ripresa dopo questi eventi. (segue) (Nys)