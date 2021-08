Usa: Casa Bianca stanzia quasi 5 miliardi di dollari per programmi di preparazione a eventi climatici estremi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio segue la presentazione del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), foro scientifico formato da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente allo scopo di studiare il riscaldamento globale. Secondo le conclusioni dello studio le concentrazioni di Co2 nel 2019 sono state le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra le più elevate degli ultimi 800 mila anni. Si tratta del più grande rapporto mai realizzato al mondo sui cambiamenti climatici che consta di 42 pagine. Negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità mai raggiunta negli 2 mila anni. L'impatto del cambiamento climatico è già una "dato di fatto", affermano gli scienziati delle Nazioni Unite che hanno stimato inoltre un aumento medio del livello mai registrato negli ultimi 3 mila anni. Nel rapporto si osserva tuttavia che con "profondi tagli alle emissioni di gas serra" potrà essere stabilizzato l'aumento delle temperature evitando scenari apocalittici con picchi di 50 gradi. "Sappiamo da decenni che il mondo si sta riscaldando, ma questo rapporto ci dice che i recenti cambiamenti climatici sono diffusi, rapidi e si stanno intensificando, senza precedenti da migliaia di anni", ha affermato Ko Barrett, vicepresidente dell'Ipcc. "La linea di fondo è che, a meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, limitare il riscaldamento a 1,5 gradi C - o 2,7 gradi Fahrenheit - sarà irraggiungibile". (segue) (Nys)