Usa: Casa Bianca stanzia quasi 5 miliardi di dollari per programmi di preparazione a eventi climatici estremi (3)

- Secondo il rapporto, le temperature raggiungeranno un aumento di 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli 1850-1900 entro il 2040 in tutti gli scenari. È probabile che l'Artico sarà praticamente privo di ghiaccio a settembre almeno una volta prima del 2050 in tutti gli scenari valutati dagli scienziati dell'Onu. Secondo il rapporto, inoltre, ci sarà un aumento del verificarsi di alcuni eventi estremi "senza precedenti nella documentazione storica" ​​anche con un riscaldamento di globale di 1,5 gradi. Si prevede ancora che gli eventi estremi nei mari, che si sono verificati una volta al secolo nel recente passato, si verificheranno almeno una volta all'anno in più della metà delle località entro il 2.100. L'ultimo rapporto dell'Ipcc sul riscaldamento globale è stato realizzato nel 2013. I risultati del rapporto saranno poi utilizzati durante la Cop26 ospitato dal Regno Unito a novembre (Nys)