Tunisia: Covid, atterrati 3 aerei militari egiziani carichi di attrezzature mediche e ossigeno

- Tre aerei militari egiziani sono atterrati quest'oggi all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, carichi di attrezzature mediche e quantità di ossigeno, donate dall'Egitto per sostenere gli sforzi della Tunisia per combattere la pandemia di Covid-19. Lo ha riferito la presidenza tunisina in un comunicato stampa, rinnovando il “sentito ringraziamento all'Egitto, alla leadership e al popolo, per il loro continuo sostegno” ed elogiando “i forti legami fraterni che uniscono i due Paesi e popoli”. Le donazioni sono state accolte da Othman Al Jerandi, ministro degli Esteri; da Ali Mrabet, l'incaricato della gestione ad interim del ministero della Salute; dal generale Abdel Raouf Atallah, consigliere del presidente incaricato della Sicurezza nazionale; dal generale Mustafa al Ferjani, direttore generale della Sanità militare; e da Ihab Fahmy, ambasciatore d'Egitto in Tunisia. (Tut)