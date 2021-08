Scuola: Roma Multiservizi si aggiudica gara ponte per servizi comunali, al via da fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata aggiudicata ai primi di agosto la gara ponte, per un valore di 53 milioni di euro, inerente ai servizi integrati scolastici nelle scuole comunali della Capitale. A quanto apprende "Agenzia Nova" a vincere la gara è stata la stessa Roma Multiservizi, che finora ha operato in regime di proroga a causa di diversi ricorsi sulla gara a doppio oggetto indetta anni fa dal Campidoglio e che ora, per questi motivi, è ferma alla Corte europea. Le attività degli operatori della Roma Multiservizi partiranno dunque già a fine agosto in 530 strutture tra asili nido e scuole materne in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022. La gara ponte ha una durata di massimo un anno.(Rer)