Venezuela: Maduro, a breve i dettagli dei colloqui con l’opposizione in Messico (3)

- Secondo informazioni che ha potuto confermare "Agenzia Nova" con fonti a conoscenza del dossier, il governo dovrebbe inviare il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez e il governatore dello Stato di Miranda, Hector Rodriguez. Per le opposizioni sono attesi l'ex parlamentare Gerardo Blyde e Carlos Vecchio, il funzionario cui il leader oppositore Juan Guaidò ha dato il compito di ambasciatore del governo di transizione a Washington. Il primo incontro dovrebbe solo servire per "firmare un memorandum di intesa" contenente "i punti principali dell'agenda". Gli incontri dovrebbero quindi riprendere a settembre. L'esecutivo, proseguono le stesse fonti, siederà al tavolo con la nota richiesta di revocare le sanzioni internazionali, punto sul quale dovrebbe valere il collegamento consolidato tra Guaidò e la Casa Bianca, e ottenere il "riconoscimento" delle istituzioni che attualmente controlla. Le opposizioni depositeranno un'agenda che si apre con la richiesta di stendere un cronoprogramma per nuove elezioni presidenziali e legislative. (segue) (Vec)