Venezuela: Maduro, a breve i dettagli dei colloqui con l’opposizione in Messico (4)

- Negli ambienti delle opposizioni si continua a mantenere molta prudenza sulle possibilità di successo di questa nuova sessione di dialogo. Non solo per i "pericoli" legati alle strategie dilatorie che il governo, l'unico a poter perdere posizioni di potere, ha già mostrato in passato. Gravano anche le profonde differenze all'interno del fronte antigovernativo, ancora non compatto sulla volontà di dialogare e non interamente rappresentato nelle varie anime che lo compongono. Sul negoziato permane un clima di sostanziale diffidenza, aggravata dai recenti arresti compiuti nei confronti di personaggi di spicco delle opposizioni, su tutti Freddy Guevara, molto vicino a Guaidò. Un clima che potrebbe scuotersi dopo le amministrative di novembre, nel caso in cui dovessero essere alterati gli attuali equilibri, se le opposizioni, decidendo di presentarsi, riuscissero a strappare la guida di qualche ente locale. (Vec)