Israele-Bahrein: presidente israeliano riceve sottosegretario Esteri Manama

- Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha ricevuto oggi il sottosegretario del ministero degli Esteri del Bahrein, Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, in visita ufficiale nel Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa del Bahrein “Bna”. Nel corso dell'incontro, il presidente israeliano ha sottolineato l’importanza della visita che “contribuirà a rafforzare il partenariato tra i due Paesi amici” ed espresso il suo apprezzamento per il ruolo del Bahrein nel portare “pace e stabilità nella regione del Medio Oriente”. Da parte sua, il sottosegretario del ministero degli Affari esteri ha consegnato al presidente israeliano un messaggio del re del Bahrein Hamad bin Isa al Khalifa, sottolineando che l'approccio del regno si basa “su un impegno per la pace come opzione strategica per migliorare la stabilità e la prosperità nella regione e il mondo” e lodando “la reciproca volontà di sviluppare relazioni di cooperazione bilaterale per soddisfare le aspirazioni di entrambi i Paesi”. (segue) (Res)