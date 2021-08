Israele-Bahrein: presidente israeliano riceve sottosegretario Esteri Manama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, poco dopo il suo arrivo in Israele, Abdullah bin Ahmed Al Khalifa ha annunciato che dopo la normalizzazione delle relazioni fra Israele e Bahrein, avviata lo scorso 15 settembre 2020 con la firma degli Accordi di Abramo, saranno attivati entro un anno voli diretti tra Manama e Tel Aviv. Israele potrebbe aspettarsi una “sorpresa” il prossimo 15 settembre, primo anniversario della sigla degli Accordi, ha detto Al Khalifa durante la sigla di un memorandum d’intesa con il Jerusalem Center for Public Affairs, think-tank israeliano. In tale occasione il sottosegretario bahreinita ha parlato anche dell’Iran, e in particolare dell’accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa), che secondo Al Khalifa ha “alimentato le crisi” e “causato maggiore istigazione ed estremismo in diverse regioni del Medio Oriente”. (Res)