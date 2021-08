Covid: Lamorgese, "i titolari dei locali non possono chiedere documenti, ma i controlli spettano a loro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I titolari dei locali non possono chiedere la carta d'identità ai clienti, ma il controllo spetta a loro. Non si può pensare che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di Polizia: significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza". Lo afferma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando delle proteste dei no Green Pass durante la visita a Torino. Lamorgese continua dicendo che, per far rispettare le norme, "si stanno valutando dei controlli a campione nei locali insieme alla Polizia amministrativa". (Rpi)