Vaticano: nessun allarme particolare per lettera minatoria al Papa

- Nessun allarme particolare in Vaticano per la busta ritrovata questa mattina a Peschiera Borromeo in provincia di Milano, indirizzata al Papa e contente 3 proiettili. Secondo fonti riservate raggiunte da "Agenzia Nova", non c'è preoccupazione tra i servizi di sicurezza della Città del Vaticano. Le stesse fonti affermano che la Gendarmeria non ha dato specifico peso all'episodio, che viene derubricato ad azione solitaria di un mitomane. La busta, proveniente dalla Francia, è nelle mani degli inquirenti che la stanno analizzando. (Civ)