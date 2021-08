Bielorussia: ministero Esteri tedesco, 9 agosto 2020 punto di svolta nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dalle elezioni fraudolente è evidente che il 9 agosto 2020 è stato "un punto di svolta nella storia della Bielorussia". Lo afferma il ministero degli Esteri tedesco, in una nota diffusa oggi ad un anno di distanza dalle elezioni bielorusse. "Un intero Paese viene tenuto ostaggio da Aleksandar Lukashenko", sottolinea la diplomazia di Berlino, secondo cui "guidato da donne coraggiose come Svetlana Tikhanovskaya e Maria Kolesnikova, il popolo sta continuando ad andare in strada pacificamente contro lo stato di violenza". Il ministero degli Esteri tedesco evidenzia che il popolo bielorusso chiede "democraticamente un nuovo inizio", mentre il regime di Lukashenko continua ad arrestare gli oppositori politici dimostrando di "aver perso tutta la sua legittimità politica e morale". "La Germania è l'Ue stanno per questo dalla parte del popolo della Bielorussia", ribadisce la nota diffusa da Berlino aggiungendo: "Non permetteremo che vengano silenziati".(Geb)