Tav: Lamorgese, corrette le azioni di ordine pubblico, reagire ai comportamenti aggressivi con la legalità

- La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese difende l'operato della Polizia nel cantiere no Tav: "Le attività sono state corrette, con quella giusta moderazione e senso di responsabilità che sono proprie delle forze dell'ordine nell'affrontare le situazioni complicate". E ribadisce che, di fronte ai comportamenti aggressivi, "bisogna rispondere con la legalità". La ministra ha poi aperto sulla possibilità di utilizzare delle misure di compensazione nei confronti dei sindaci coinvolti nel cantiere Tav, "secondo me rappresentano un punto fondamentale. Sentirò l'amministrazione competente". Sottolinea infine Lamorgese che "la Tav è un'opera strategica per il nostro Paese". (Rpi)