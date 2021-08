Umbria: Mancini (Lega), niente pre-apertura caccia ma non per colpa di cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il calendario venatorio della Regione Umbria per la stagione 2021/2022 fissa l’apertura della caccia al 19 settembre prossimo, ma non prevede le consuete giornate di pre-apertura nelle domeniche precedenti”. Così il consigliere regionale Valerio Mancini che ha spiegato “nella bozza di Calendario venatorio, approvata lo scorso 8 giugno erano invece previste tre giornate di caccia nei giorni 1, 5 e 12 settembre 2021, che però non sono presenti nel documento ufficiale approvato dalla giunta regionale lo scorso 4 agosto. A differenza di quanto votato in Commissione, è stata anche vietata la caccia alla tortora selvatica. L’esclusione di questa specie da quelle cacciabili sembra essere stata causata dalla mancata presa visione da parte della Regione dei tesserini dei cacciatori, riconsegnati però già da tempo dalle associazioni venatorie”. E dunque: "Questa mattina mi sono recato personalmente alla sede della Protezione civile di Foligno per verificare che quanto dichiarato dalle associazioni venatorie, in merito alla riconsegna dei tesserini, corrispondesse al vero ed ho riscontrato che non c’è stato alcun ritardo da parte dei cacciatori, pertanto la mancata pre-apertura non è certo imputabile alla loro negligenza”. (segue) (Ren)