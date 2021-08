Umbria: Mancini (Lega), niente pre-apertura caccia ma non per colpa di cacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancini ha aggiunto: “Le associazioni venatorie hanno a più riprese manifestato alla Giunta regionale la necessità di istituire un dialogo costante e costruttivo, perché l’ambiente sta a cuore anche al mondo venatorio. Sono certo che se questo avverrà, a trarne vantaggio saranno per primi i cittadini, ma anche gli uffici regionali, sempre di più costretti a fare i conti con normative nazionali ed europee avverse al mondo della caccia. Del resto quando c’è ascolto reciproco, le problematiche vengono risolte. Ne è testimonianza quanto accaduto in merito al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica, per i quali la giunta si è impegnata con risorse adeguate cosicché i cacciatori non venissero costretti ad ulteriori balzelli”. E dunque: "Quanto fatto dai consiglieri in Commissione merita di essere tenuto in considerazione, se a qualcuno che ha votato favorevolmente la bozza di calendario sta bene che il documento ufficiale non sia conforme a quanto deliberato dalla Commissione, i consiglieri della Lega, per onestà e trasparenza nei confronti dell’elettorato e anche del lavoro che portiamo avanti con impegno quotidiano, non possono che manifestare forte dissenso nei confronti di un atto che non tiene conto delle istanze da noi rappresentate”. (Ren)