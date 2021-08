Roma: Assemblea capitolina boccia mozione su precari Atac, Fd'I "M5s abbagliato da sole d'agosto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha responto una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva la stabilizzazione dei 400 lavoratori di Atac a tempo determinato. "Incredibilmente, forse abbagliati dal sole di agosto, i 5 stelle contraddicono loro stessi e votano contro la mozione di Fd'I che chiedeva la stabilizzazione dei 400 lavoratori di Atac a tempo determinato, fondamentali per il mantenimento dei livelli di trasporto pubblico previsti dal contratto si servizio tra Roma Capitale e Atac", spiegano in una nota gli esponenti di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, capogruppo, e i consiglieri Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista Con Giorgia. "Venerdì scorso sul filo di lana e dopo ripetuti appelli la giunta ha finalmente votato una delibera per la stabilizzazione. Non vorremmo che la bocciatura della mozione nascondesse qualche difficoltà o ripensamento, in caso contrario appare ancora più insensato il voto dei grillini, ma ormai non ci stupiscono più", concludono.(Com)