Onu: Putin, creare un agenzia speciale contro reati marittimi

- Istituire un'agenzia speciale all'interno delle Nazioni Unite per vigilare sui reati commessi in mare. È quanto proposto dal presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla sicurezza marittima. "A nostro avviso, sarebbe utile scambiare regolarmente le migliori pratiche nel contrasto alla pirateria, alle rapine a mano armata e ad altre attività criminali in mare. In questo contesto, potremmo prendere in considerazione la creazione di un'agenzia speciale all'interno delle Nazioni Unite, che si occupi direttamente dei problemi della lotta alla criminalità marittima in diverse regioni", ha detto Putin ripreso dai media russi. Secondo il capo di Stato, tale agenzia farà affidamento sul sostegno degli Stati membri delle Nazioni Unite e coinvolgerà attivamente nel suo lavoro esperti, rappresentanti della società civile, ricercatori e persino imprese private. "Speriamo che i nostri partner considerino attivamente la proposta russa", ha affermato il presidente russo. (segue) (Rum)