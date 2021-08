Onu: Putin, creare un agenzia speciale contro reati marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha inoltre rilevato che ci sono molte minacce sulle rotte marittime, motivo per il quale, sarebbe necessario stabilire un'interazione più efficace nella lotta contro la criminalità transnazionale. "I mari e gli oceani hanno sempre connesso le persone e le civiltà. Sfortunatamente, ci sono anche molte minacce sulle rotte marittime. Ed è per questo che è così importante che oggi stiamo considerando questioni sostanziali e pratiche relative alla lotta alla pirateria nel 21mo secolo, al fine di stabilire una più efficace lotta alla criminalità transnazionale e prevenire l'uso dei mari e degli oceani per scopi criminali", ha affermato. Secondo Putin, per "ottenere un vero successo in questa direzione, è necessario unire gli sforzi di tutti gli Stati interessati e delle organizzazioni internazionali, delle agenzie regionali, con il ruolo centrale di coordinamento dell'Onu e del suo Consiglio di sicurezza". (Rum)