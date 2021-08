Istat: dal 17 al 19 settembre il Festival della Statistica a Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torna StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia promosso dalla Società Italiana di Statistica, dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dalla Società Statistica “Corrado Gini”. L’appuntamento è come di consueto a Treviso, dal 17 al 19 settembre, ma già da giovedì 16 è prevista un’anteprima del Festival che si inaugura con un talk al quale partecipano, tra gli altri, Luca Zaia (presidente Regione Veneto), Antonio Decaro (presidente Anci), Gian Carlo Blangiardo (presidente Istat) e Laura Castelli (viceministro dell’Economia e delle Finanze) alla quale sono affidate le conclusioni". L'annuncio in una nota dell'Istat: "Il tema di questa settima edizione è “Rigenerazioni. Dati, storie e prospettive oltre il Covid-19”. Le ri-generazioni vengono declinate da una pluralità di punti di vista: statistica, demografica, economica, digitale, sociale e culturale.Il Festival è dunque un’occasione per confrontarsi sui nuovi valori, equilibri e assetti su cui si sta riposizionando il mondo a seguito della pandemia sanitaria ancora non debellata". (segue) (Ren)