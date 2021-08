Imprese: Borsa Shanghai, China Telecom mira a Ipo di oltre sette miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Telecom, uno dei tre principali operatori di telecomunicazioni della Repubblica popolare, uscito dalla Borsa di New York all'inizio di quest'anno, ha cominciato a quotarsi alla Borsa di Shanghai, con l'obiettivo di raccogliere 47,1 miliardi di yuan (7,3 miliardi di dollari) in quello che dovrebbe rivelarsi la più grande Ipo (Offerta pubblica iniziale) dall'inizio del 2021. Lo rende noto il "Global Times", secondo cui China Telecom potrebbe essere solo una delle prime società cinesi quotate negli Stati Uniti a tornare sul mercato delle azioni cinesi. Le azioni di Telecom avranno un prezzo di 4,53 yuan (0,69 dollari) e, se fosse esercitata un'opzione di sovrallocazione, l'Ipo di Shanghai potrebbe aumentare di oltre 54 miliardi di yuan, hanno affermato gli analisti di mercato. L'operazione supera l'Ipo di 6,3 miliardi di dollari della piattaforma cinese per l'intrattenimento Kuaishou a febbraio. (segue) (Cip)