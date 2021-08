Imprese: Borsa Shanghai, China Telecom mira a Ipo di oltre sette miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'infrastruttura finanziaria cinese è maturata con il lancio del mercato ChiNext in stile Nasdaq e del mercato azionario Star basato sulla registrazione, più attraenti per le aziende cinesi", ha affermato Wang Peng, un assistente professore presso la Gaoling School of Artificial Intelligence della Renmin University of China. Nel 2002, China Telecom è diventata una delle prime imprese statali a quotarsi negli Stati Uniti. A marzo, China Telecom ha annunciato che avrebbe cercato un'offerta pubblica iniziale nel mercato della Cina continentale, dopo che l'operatore di telecomunicazioni, insieme a China Mobile e China Unicom, era stato cancellato dalla Borsa di New York a gennaio a seguito di un ordine esecutivo firmato dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basato sul sospetto che gli operatori avessero legami con l'esercito cinese. (Cip)