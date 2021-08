Piemonte: Omegna, le parole luminose di Gianni Rodari verranno illuminate il 20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già state installate e aspettano solo l'inaugurazione le luminarie dedicata a Gianni Rodari lungo via Mazzini ad Omegna, la casa Natale dello scrittore. Le luci verranno accese il prossimo 20 agosto in concomitanza con la festa patronale di San Vito e successivamente, il 23 ottobre, aprirà anche il primo museo interattivo dedicato allo scrittore. Il progetto nasce in collaborazione con lo studio associato a BianchettiArchitettura e la fondazione Cariplo. (Rpi)