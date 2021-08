Albania: Istituto di cultura italiano, a Tirana proiezione del film Un figlio di nome Erasmus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di cultura italiano a Tirana annuncia la proiezione del film ‘Un figlio di nome Erasmus’ (2020) in programma oggi 9 agosto (ore 21) nell’ambito delle iniziative di CineClub dell’Istituto e della rassegna Notti del Cinema Italiano-VI edizione @Reja.al. Il film, del regista Alberto Ferrari, racconta la storia di quattro amici, Pietro (Ricky Memphis), Enrico (Daniele Liotti), Ascanio (Luca Bizzarri) e Jacopo (Paolo Kessisoglu), legatissimi in gioventù tanto da condividere un'esperienza straordinaria come quella dell'Erasmus in Portogallo. Dopo vent'anni ognuno ha preso strade diverse, ma un triste evento li fa ritrovare, ormai 40enni: la donna che hanno amato tutti loro è venuta mancare. Il gruppo si mette in viaggio verso Lisbona per i funerali, ignari che la donna ha lasciato loro un’insolita eredità: un figlio, di nome Erasmus e uno di loro è il padre. Fra un esame del Dna e lo riscoprire la leggerezza di un tempo, i quattro amici riflettono sulle seconde occasioni della vita. (Com)